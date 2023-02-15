В пресс-службе рассказали, что после событий 2016 года задержанный прибыл в Россию под видом беженца, пытался легализоваться на территории страны и занимался пропагандой неонацистских взглядов среди молодежи, а в его доме во время обыском нашли и изъяли агитматериалы и экстремистскую символику.