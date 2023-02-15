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В Ростове ФСБ задержали прибывшего в РФ под видом беженца участника «Азова»*

15 февраля 2023, 08:46
Фото: ЦОС ФСБ
В Ростове ФСБ задержали прибывшего в РФ под видом беженца участника «Азова»*
В Ростове задержали участника запрещенного в России нацбатальона «Азов»*, который прибыл в Ростовскую область под видом беженца, об этом рассказали в федеральном управлении ФСБ.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в Ростове сотрудники ФСБ провели задержание гражданина Украины, который являлся участником нацбатальона «Азов”[прим. редакции * — Верховный суд РФ признал это вооруженное формирование террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России и строго запрещена законом].

В ходе проведенных мероприятий удалось установить, что семь лет назад мужчина вступил в нацбатальон, а также принял участие в марше наций, который организовали и провели украинские националисты.

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В пресс-службе рассказали, что после событий 2016 года задержанный прибыл в Россию под видом беженца, пытался легализоваться на территории страны и занимался пропагандой неонацистских взглядов среди молодежи, а в его доме во время обыском нашли и изъяли агитматериалы и экстремистскую символику.

«В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России „Участие в деятельности террористической организации“, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — сказано в сообщении ФСБ.

Ранее появилось видео его задержания.

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