Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Правоохранителям из Ростовской области предложили поступить на службу в МВД в новых регионах России. Среди кандидатов рассматривают, в том числе бывших сотрудников полиции и новобранцев.
На сайте МВД ссылаются на Указ президента Владимира Путина об упрощенном приеме на службу в правоохранительные органы новых регионов.
Также в ведомстве дали контактные номера подразделений по работе с личным составом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Между тем ранее эксперт Дмитрий Абросимов сообщил о массовом переезде на Дон специалистов из новых регионов.