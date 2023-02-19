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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

В Ростове набирают полицейских для работы в новых регионах РФ

19 февраля 2023, 14:24
Фото: 1MI
Полицейские в Ростовской области могут уехать на работу в новые регионы РФ, соответствующее объявление появилось на сайте МВД.

Правоохранителям из Ростовской области предложили поступить на службу в МВД в новых регионах России. Среди кандидатов рассматривают, в том числе бывших сотрудников полиции и новобранцев.

На сайте МВД ссылаются на Указ президента Владимира Путина об упрощенном приеме на службу в правоохранительные органы новых регионов.

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Также в ведомстве дали контактные номера подразделений по работе с личным составом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Между тем ранее эксперт Дмитрий Абросимов сообщил о массовом переезде на Дон специалистов из новых регионов.

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#Виктория Прутковская#Полиция
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