Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Ранее ростовчане пожаловались на один из аккаунтов в соцсетях из-за в нем видео. На нем компания схватила кота и пыталась засунуть в бутылку с дымом.
Животное в это время вырывалось, а молодые люди смеялись. В соцсетях начали критиковать автора ролика, называя ее живодеркой.
«Уже давно сажать за такое надо», — писали пользователи в комментариях. Они попросили прокуратуру и Следственный комитет провести проверку.
«Опубликованная информация учтена в ходе мониторинга и передана для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали ситуацию в региональном УСКР.
Telegram-канал Don_Mash написал, что ролик опубликовала бывшая сотрудница ростовской наркологии. Она рассказала, что это не ее кот и в тот момент она просто стояла рядом, но теперь в соцсетях ее критикуют.
«Теперь ростовчанка боится выйти на улицу из-за волны негатива», — пишет канал.
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