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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом

20 февраля 2023, 13:33
Фото: ТГ канал don_mash
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Жительница Ростовской области опубликовала видео с издевательством над котом, после чего ее начали травить в соцсетях, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Ранее ростовчане пожаловались на один из аккаунтов в соцсетях из-за в нем видео. На нем компания схватила кота и пыталась засунуть в бутылку с дымом.

Животное в это время вырывалось, а молодые люди смеялись. В соцсетях начали критиковать автора ролика, называя ее живодеркой.

«Уже давно сажать за такое надо», — писали пользователи в комментариях. Они попросили прокуратуру и Следственный комитет провести проверку.

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«Опубликованная информация учтена в ходе мониторинга и передана для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали ситуацию в региональном УСКР.

Telegram-канал Don_Mash написал, что ролик опубликовала бывшая сотрудница ростовской наркологии. Она рассказала, что это не ее кот и в тот момент она просто стояла рядом, но теперь в соцсетях ее критикуют.

«Теперь ростовчанка боится выйти на улицу из-за волны негатива», — пишет канал.

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