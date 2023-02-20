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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку

20 февраля 2023, 14:21
Фото: Официальнаягруппа ВК "Елена Ваенга"
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону и обещала показать справку
Певица Елена Ваенга не проведет запланированный концерт в Ростове-на-Дону из-за болезни, говорится в ее видеообращении.

У певицы были запланированы несколько концертов, из которых она успела провести один. Остальные выступления пришлось отменить, их перенесли после 20 марта.

«Люди, у меня ларингит. У меня был опыт подобных выступлений, когда я приходила сипатая. Это пытка для меня, а также разочарование и издевательство над зрителем», — уточнила артистка.

Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону и обещала показать справку
Видео: Официальнаягруппа ВК "Елена Ваенга"
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Она добавил, что ей было очень стыдно перед зрителями во время последнего концерта из-за ее состояния. Певица добавила, что при желании можно сдать билеты.

Ваенга пообещала предоставить необходимые справки из больницы в Ростове о том, что она действительно заболела.

Ранее концерт Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону 15 февраля.

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