Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
У певицы были запланированы несколько концертов, из которых она успела провести один. Остальные выступления пришлось отменить, их перенесли после 20 марта.
«Люди, у меня ларингит. У меня был опыт подобных выступлений, когда я приходила сипатая. Это пытка для меня, а также разочарование и издевательство над зрителем», — уточнила артистка.
Она добавил, что ей было очень стыдно перед зрителями во время последнего концерта из-за ее состояния. Певица добавила, что при желании можно сдать билеты.
Ваенга пообещала предоставить необходимые справки из больницы в Ростове о том, что она действительно заболела.
Ранее концерт Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону 15 февраля.