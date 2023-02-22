Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Власти Ростова продолжают процесс выкупа квартир в аварийном доме в переулке Кривошлыковском, 4. Сегодня денежную компенсацию получили еще три семьи из скандальной пятиэтажки. В общей сложности, они получили 11,5 миллиона рублей. Уточняется, что ранее денежное возмещение перевели на счета 55 других семей.
Всего в доме 60 квартир. Проблемы у властей остались лишь с двумя собственниками. По одной из невыкупленных квартир судебное решение вступает в силу 28 февраля, по другой — дело еще находится в суде.
Ранее губернатор Василий Голубев высказался о ситуации со скандальным домом на Кривошлыковском, 4 в Ростове.