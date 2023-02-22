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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

Еще три семьи из дома на Кривошлыковском, 4 в Ростов получили деньги за свои квартиры

22 февраля 2023, 15:36
Фото: rostov-gorod.ru
Дом в переулке Кривошлыковском, 4
Власти Ростова выплатили 11,5 миллиона рублей трем семьям из дома в переулке Кривошлыковском, 4, сообщается на сайте администрации.

Власти Ростова продолжают процесс выкупа квартир в аварийном доме в переулке Кривошлыковском, 4. Сегодня денежную компенсацию получили еще три семьи из скандальной пятиэтажки. В общей сложности, они получили 11,5 миллиона рублей. Уточняется, что ранее денежное возмещение перевели на счета 55 других семей.

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Всего в доме 60 квартир. Проблемы у властей остались лишь с двумя собственниками. По одной из невыкупленных квартир судебное решение вступает в силу 28 февраля, по другой — дело еще находится в суде.

Ранее губернатор Василий Голубев высказался о ситуации со скандальным домом на Кривошлыковском, 4 в Ростове.

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