Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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В среду, 22 февраля, коммунальная авария произошла в Ростове на улице Висаитова в жилом районе Суворовский. Из тепловой камеры рядом с домом №3 вытек теплоноситель. Коммунальщики оперативно прибыли на место, локализовали повреждение и перекрыли течь.
После обследования специалисты установили, что причиной аварии стал дефект на воздуховоде теплотрассы.
На время устранения поломки теплоснабжение отключили в 35 домах. Коммунальщики заверили, что закончат ремонт и вернут горячую воду и отопление в квартиры местных жителей до 21.00 мск.
Ранее власти Ростова заявили, что число аварий на теплосетях уменьшилось на 20% в 2022 году.