В среду, 22 февраля, коммунальная авария произошла в Ростове на улице Висаитова в жилом районе Суворовский. Из тепловой камеры рядом с домом №3 вытек теплоноситель. Коммунальщики оперативно прибыли на место, локализовали повреждение и перекрыли течь.