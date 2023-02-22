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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Коммунальщики обещали вернуть отопление и горячую воду в дома на Суворовском к 21.00

22 февраля 2023, 15:53
Фото: 1MI
Горячее водоснабжение и отопление снова заработают на Суворовском в Ростове после 21.00 мск, заверили в администрации города.

В среду, 22 февраля, коммунальная авария произошла в Ростове на улице Висаитова в жилом районе Суворовский. Из тепловой камеры рядом с домом №3 вытек теплоноситель. Коммунальщики оперативно прибыли на место, локализовали повреждение и перекрыли течь.

После обследования специалисты установили, что причиной аварии стал дефект на воздуховоде теплотрассы.

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На время устранения поломки теплоснабжение отключили в 35 домах. Коммунальщики заверили, что закончат ремонт и вернут горячую воду и отопление в квартиры местных жителей до 21.00 мск.

Ранее власти Ростова заявили, что число аварий на теплосетях уменьшилось на 20% в 2022 году.

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