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Published Сегодня, 08:51

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Юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты

22 февраля 2023, 08:51
Фото: KURTAY/ CC-BY-SA-4.0
Юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты
Новыми налоговыми вычетами семьи с двумя детьми и работающие ростовчане смогут воспользоваться тогда, когда действующее предложение президента будет законодательно урегулировано, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей. А на лечение или получение образования для себя — до 150 тысяч рублей.

«Это означает, что любой гражданин сможет вернуть 13% от этих сумм. Главное условие для возврата заключается в том, чтобы человек официально работал. И с его дохода оплачивался подоходный налог — 13%», — отмечает Антон Габович.

Юрист предупреждает, что самозанятые и индивидуальные предприниматели получить социальные выплаты не смогут.

«Они не платят НДФЛ, у них другой налоговый режим», — разъясняет собеседник.

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По словам спикера, воспользоваться налоговым вычетом можно в срок до трех лет.

«Думаю, что возврат средств будет максимально удобным, оперативным и простым для человека. Или через личный кабинет налогоплательщика или через сайт госуслуг», — делится мнением юрист.

Еще одним нововведением станет освобождение семей с двумя детьми от уплаты налога при продаже жилья.

«Норма начнет действовать после того, как на законодательном уровне внесут изменения в налоговый кодекс», — резюмирует собеседник.

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