Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Напомним, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей. А на лечение или получение образования для себя — до 150 тысяч рублей.
«Это означает, что любой гражданин сможет вернуть 13% от этих сумм. Главное условие для возврата заключается в том, чтобы человек официально работал. И с его дохода оплачивался подоходный налог — 13%», — отмечает Антон Габович.
Юрист предупреждает, что самозанятые и индивидуальные предприниматели получить социальные выплаты не смогут.
«Они не платят НДФЛ, у них другой налоговый режим», — разъясняет собеседник.
По словам спикера, воспользоваться налоговым вычетом можно в срок до трех лет.
«Думаю, что возврат средств будет максимально удобным, оперативным и простым для человека. Или через личный кабинет налогоплательщика или через сайт госуслуг», — делится мнением юрист.
Еще одним нововведением станет освобождение семей с двумя детьми от уплаты налога при продаже жилья.
«Норма начнет действовать после того, как на законодательном уровне внесут изменения в налоговый кодекс», — резюмирует собеседник.
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