Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В СМИ появилась информация, что в одном из домов в центре города нет тепла. Говорится, что жильцы не могут добиться от управляющей компании перезапуска системы отопления после аварии.
«Из-за этого региональное УСКР начало проверку. Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.
Ранее следствие заинтересовалось живущими без отопления жительницей Батайска с ребенком. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчане заявили о частых перебоях с водоснабжением.