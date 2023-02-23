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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Бастрыкину доложат о проверке из-за отсутствия отопления в центре Ростова-на-Дону

23 февраля 2023, 09:04
Фото: 1mi
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за коммунальной аварии в Ростове, сообщает СКР.

В СМИ появилась информация, что в одном из домов в центре города нет тепла. Говорится, что жильцы не могут добиться от управляющей компании перезапуска системы отопления после аварии.

«Из-за этого региональное УСКР начало проверку. Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Следствие заинтересовалось живущими без отопления жительницей Батайска с ребенком
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Ранее следствие заинтересовалось живущими без отопления жительницей Батайска с ребенком. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчане заявили о частых перебоях с водоснабжением.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отопление#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Александр Бастрыкин
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