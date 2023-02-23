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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Более 7 млн рублей вложат в модернизацию уличных камер в Ростове-на-Дону

23 февраля 2023, 12:22
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону объявили конкурс по выбору подрядчиков, которые проведут модернизацию комплексов фотовидеофиксации, говорится в материалах Госзакупок.

Начальная стоимость контракта составит 7,8 миллиона рублей. Победитель станет известен 15 марта.

Целью в документации указано расширение перечня фиксируемых нарушений ПДД РФ. Речь идет о проезде грузовиков под запрещающие знаки.

Подрядчику предстоит заменить детали оборудования и смонтировать камеры обратно. Провести работы необходимо в течение 49 рабочих дней с момента заключения контракта.

Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Камеры
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