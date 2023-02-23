Более 7 млн рублей вложат в модернизацию уличных камер в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Начальная стоимость контракта составит 7,8 миллиона рублей. Победитель станет известен 15 марта.
Целью в документации указано расширение перечня фиксируемых нарушений ПДД РФ. Речь идет о проезде грузовиков под запрещающие знаки.
Подрядчику предстоит заменить детали оборудования и смонтировать камеры обратно. Провести работы необходимо в течение 49 рабочих дней с момента заключения контракта.
Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу.