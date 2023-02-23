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Около 87 млн потратят на проект сохранения здания цирка в Ростове-на-Дону

23 февраля 2023, 08:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону выберут компанию, которая подготовит документацию для сохранения старинного здания на проспекте Буденновский, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Здание Государственного цирка, 1957 г., арх. Г.А. Петров, А.В. Барулин». Начальная цена контракта составляет 87 миллионов рублей. 

Предстоит разработать научно-проектную документацию для проведения работ. Победитель станет известен 9 марта. 

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Заказчиком выступает «Российская государственная цирковая компания». Известно, что общая площадь комплекса составляет восемь тысяч квадратных метров. Здание переменной этажности состоит из двух частей.

Ранее ремонтные работы в цирке, а также его реставрация неоднократно откладывались. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Реставрация
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