Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:59
Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Здание Государственного цирка, 1957 г., арх. Г.А. Петров, А.В. Барулин». Начальная цена контракта составляет 87 миллионов рублей.
Предстоит разработать научно-проектную документацию для проведения работ. Победитель станет известен 9 марта.
Заказчиком выступает «Российская государственная цирковая компания». Известно, что общая площадь комплекса составляет восемь тысяч квадратных метров. Здание переменной этажности состоит из двух частей.
Ранее ремонтные работы в цирке, а также его реставрация неоднократно откладывались. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.