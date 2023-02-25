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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Налоговый вычет на образовательные услуги в Ростовской области вырастет в два раза

25 февраля 2023, 08:23
Фото: 1MI
В Ростовской области вдвое увеличится налоговый вычет на образовательные услуги, рассказали в Заксобрании региона.

Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что налоговый вычет, позволяющий вернуть часть денег, потраченных на обучение детей, увеличится вдвое — с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год.

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Ранее с такой инициативой выступали депутаты Заксобрания Ростовской области. Там отметили, что предельная сумма расходов — 50 тысяч рублей, от которой можно вернуть 13%, не менялась с 2006 года. За это время стоимость образовательных услуг увеличилась в несколько раз.

Ранее юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты.

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#Виктория Прутковская#Общество#Экономика#Новости#Ростовская область#Владимир Путин
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