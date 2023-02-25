Ранее с такой инициативой выступали депутаты Заксобрания Ростовской области. Там отметили, что предельная сумма расходов — 50 тысяч рублей, от которой можно вернуть 13%, не менялась с 2006 года. За это время стоимость образовательных услуг увеличилась в несколько раз.