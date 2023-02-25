Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что налоговый вычет, позволяющий вернуть часть денег, потраченных на обучение детей, увеличится вдвое — с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год.
Ранее с такой инициативой выступали депутаты Заксобрания Ростовской области. Там отметили, что предельная сумма расходов — 50 тысяч рублей, от которой можно вернуть 13%, не менялась с 2006 года. За это время стоимость образовательных услуг увеличилась в несколько раз.
Ранее юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты.