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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Водитель BMW X3 пострадал в ДТП с ГАЗ в центре Ростова 25 февраля

25 февраля 2023, 16:27
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием ГАЗ и BMW произошло в Ростове в переулке Халтуринском, рассказали в ГИБДД России по региону.
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Дтп

ДТП произошло днем 25 февраля в Ростове в переулке Халтуринском, 24. 25-летний водитель ГАЗ Next проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с автомобилем BMW X3.

Удар транспортных средств был очень сильным. 29-летнего водителя иномарки с травмами госпитализировали в больницу.

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Сейчас полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

Ранее в ГИБДД напомнили, что с начала года в ДТП в Ростовской области погибли 10 человек, еще 36 пострадали.

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