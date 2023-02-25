Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
ДТП произошло днем 25 февраля в Ростове в переулке Халтуринском, 24. 25-летний водитель ГАЗ Next проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с автомобилем BMW X3.
Удар транспортных средств был очень сильным. 29-летнего водителя иномарки с травмами госпитализировали в больницу.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.
Ранее в ГИБДД напомнили, что с начала года в ДТП в Ростовской области погибли 10 человек, еще 36 пострадали.