Также ростовчане рассказали, что качество дороги на улице Каскадной давно вызывало у них вопросы: «Не оправдываю подростков, но там дорога как после бомбежки! Я вчера там ехала, это ужас просто. Ямы в лужах и лед — это же очень благоприятные условия для ДПТ, даже для водителей с опытом. А тут бесстрашные подростки, еще и ночью».