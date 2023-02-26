Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В ночь на 26 февраля жуткое ДТП произошло в Ростове на улице Каскадной. Легковушка Ford Focus под управлением 15-летнего водителя без прав вылетела с проезжей части в кювет. Иномарка затормозила, только врезавшись в дерево. Удар был настолько сильным, что от машины осталась лишь груда металла. В результате инцидента погиб 16-летний пассажир авто. Водитель и трое других пассажиров госпитализированы.
В соцсетях шокированы случившимся. Ростовчане задаются вопросом, как родители подростков могли допустить подобный инцидент. «Где были родители? Спокойно спали ночью, пока дети катались?», «Больше всего жалко родителей. Хотя тоже должны были думать головой, давая ключи от авто 15-летнему мальчишке».
Однако большинство все же посочувствовало пострадавшим школьникам: «Это чьи-то дети. И возраст такой — энергии много, а опыта никакого. Родители привязать к себе их не могут. Доверяют… Очень жалко детей и родителей», «Жалко погибшего мальчика. Другие тоже могут инвалидами остаться. Очень грустная новость».
Также ростовчане рассказали, что качество дороги на улице Каскадной давно вызывало у них вопросы: «Не оправдываю подростков, но там дорога как после бомбежки! Я вчера там ехала, это ужас просто. Ямы в лужах и лед — это же очень благоприятные условия для ДПТ, даже для водителей с опытом. А тут бесстрашные подростки, еще и ночью».
«Камер! Побольше камер на Каскадную и в целом по городу!», — заключили другие.
Тем временем полицейские продолжают устанавливать обстоятельства жуткой трагедии на Каскадной.