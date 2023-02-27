Молчащего о СВО ростовчанина Дмитрия Диброва обвинили в показухе

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Издание «Экспресс Газета» сообщает, что многие зрители окончательно потеряли интерес к передаче «Кто хочет стать миллионером», и не последнюю роль в этом сыграл звездный ведущий — ростовчанин Дмитрий Дибров.
Зрители отмечают, что ведущий перестал вызывать те же эмоции и демонстрировать страсть к тому, чем занимается. С этой позицией соглашается и продюсер передачи Дмитрий Ашуров.
Кроме того, бывшие поклонники передачи считают, что «Кто хочет стать миллионером» превратилась в «показуху», основной идеей которой стала не битва за деньги эрудированных гостей, а пиар знаменитостей, пишет издание.
Ранее дизайнер раскритиковал жилище телеведущего Дмитрия Диброва.