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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Молчащего о СВО ростовчанина Дмитрия Диброва обвинили в показухе

27 февраля 2023, 17:02
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером» ростовчанина Дмитрия Диброва обвинили в показухе, зрители считают, что передача используется для пиара знаменитостей.

Издание «Экспресс Газета» сообщает, что многие зрители окончательно потеряли интерес к передаче «Кто хочет стать миллионером», и не последнюю роль в этом сыграл звездный ведущий — ростовчанин Дмитрий Дибров.

Зрители отмечают, что ведущий перестал вызывать те же эмоции и демонстрировать страсть к тому, чем занимается. С этой позицией соглашается и продюсер передачи Дмитрий Ашуров.

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Кроме того, бывшие поклонники передачи считают, что «Кто хочет стать миллионером» превратилась в «показуху», основной идеей которой стала не битва за деньги эрудированных гостей, а пиар знаменитостей, пишет издание. 

Ранее дизайнер раскритиковал жилище телеведущего Дмитрия Диброва.

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