Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По информации Avito, спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года упал на 50,2%. Город оказался на пятом месте в стране по этому показателю.
На первом месте находится Калининград, где падение достигло 63,7%. Далее идут Саратов, Ставрополь и Барнаул.
Только в двух городах России спрос вырос — Санкт-Петербурге — на 0,4% и Томске — 28,2%.
Эксперты считают, что причиной отрицательной динамики является нестабильный новостной фон и сложившаяся экономическая ситуация. Люди, которые хотели вкладывать деньги в недвижимость, сейчас сомневаются и не хотят рисковать.
При этом Калининград оказался единственным городом-миллионником, где за год цены на «квадрат» упали. Стоимость снизилась на 7,8%.
Ранее появилась информация, что почти 12 лет нужно жителю Ростовской области, чтобы накопить на свой дом.