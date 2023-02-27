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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Падение спроса на новостройки в 2023 году в Ростове-на-Дону

27 февраля 2023, 06:39
Фото: 1mi

Спрос на новостройки в Ростове упал на 50% в 2023 году

В Ростове-на-Дону, как и по всей стране, резко упал спрос на жилье в новостройках. Почему это произошло и что творится на рынке недвижимости, в материале RostovGazeta.

По информации Avito, спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года упал на 50,2%. Город оказался на пятом месте в стране по этому показателю.

На первом месте находится Калининград, где падение достигло 63,7%. Далее идут Саратов, Ставрополь и Барнаул.

Только в двух городах России спрос вырос — Санкт-Петербурге — на 0,4% и Томске — 28,2%.

Эксперты считают, что причиной отрицательной динамики является нестабильный новостной фон и сложившаяся экономическая ситуация. Люди, которые хотели вкладывать деньги в недвижимость, сейчас сомневаются и не хотят рисковать.

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При этом Калининград оказался единственным городом-миллионником, где за год цены на «квадрат» упали. Стоимость снизилась на 7,8%.

Ранее появилась информация, что почти 12 лет нужно жителю Ростовской области, чтобы накопить на свой дом.

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