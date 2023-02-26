Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Эксперты высчитали, сколько лет нужно потратить жителям разных регионов России, чтобы накопить на свой частный дом. Выяснилось, что дольше всего откладывать деньги вынуждены жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. Средняя стоимость частного дома там составляет девять миллионов рублей. Чтобы его купить, местным жителям нужно откладывать в течение примерно 22 лет своей жизни.
В Ростовской области частный дом в среднем стоит 6,5 миллиона рублей. Если откладывать на его покупку каждый месяц по 46 тысяч рублей, то за 11,9 года можно собрать всю сумму.
Дешевле всего частный дом стоит в Кемеровской области — 2,7 миллиона рублей. Местным жителям понадобится всего четыре года, чтобы накопить на него.
Напомним, Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год.