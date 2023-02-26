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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Почти 12 лет нужно жителю Ростовской области, чтобы накопить на свой дом

26 февраля 2023, 05:48
Фото: 1MI
На накопление денег для покупки своего дома жителю Ростовской области надо потратить 11,9 года жизни, подсчитали аналитики «Мир квартир».

Эксперты высчитали, сколько лет нужно потратить жителям разных регионов России, чтобы накопить на свой частный дом. Выяснилось, что дольше всего откладывать деньги вынуждены жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. Средняя стоимость частного дома там составляет девять миллионов рублей. Чтобы его купить, местным жителям нужно откладывать в течение примерно 22 лет своей жизни.

В Ростовской области частный дом в среднем стоит 6,5 миллиона рублей. Если откладывать на его покупку каждый месяц по 46 тысяч рублей, то за 11,9 года можно собрать всю сумму.

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Дешевле всего частный дом стоит в Кемеровской области — 2,7 миллиона рублей. Местным жителям понадобится всего четыре года, чтобы накопить на него.

Напомним, Ростов вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость за 2022 год.

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#Алина Заярная#Цены#Цены на жилье#Экономика#Новости#Ростовская область
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