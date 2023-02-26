Эксперты высчитали, сколько лет нужно потратить жителям разных регионов России, чтобы накопить на свой частный дом. Выяснилось, что дольше всего откладывать деньги вынуждены жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. Средняя стоимость частного дома там составляет девять миллионов рублей. Чтобы его купить, местным жителям нужно откладывать в течение примерно 22 лет своей жизни.