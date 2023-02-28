По данным hh.ru на февраль 2023 года общая оценка «Белого медведя» составила 2,2 балла. Позитивным моментом проголосовавшие в опросе отметили стабильность компании на рынке. В три балла оценили заработную плату. Всем остальным позициям, в числе которых руководство, условия труда, возможности для отдыха и карьерного роста, проголосовавшие из разных муниципалитетов региона поставили два балла.