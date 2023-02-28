Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Ростовчанин рассказывает, что проработал на заводе ООО «Белый медведь» долгие годы. Его полностью устраивали условия труда, заработная плата. Приятным дополнением была столовая, где, кроме воскресенья, сотрудников кормили бесплатно.
Но все изменилось, по его словам, с приходом нового руководителя.
«Когда не стало нашего директора — он умер, у работников завода резко упала заработная плата. Столовую, где нас бесплатно кормили, убрали. Поваров — уволили. Отношение руководства к персоналу резко ухудшилось. А сложившийся годами коллектив стал разрушаться», — отмечает Андрей.
Собеседник добавляет, что с появлением нового руководства и диаметрально новых условий труда, на заводе началась, дескать, текучка кадров. Уволился и он.
«Нового директора, за то, как он правит, не любит никто. Разве это нормально?» — добавляет другой экс-сотрудник предприятия Виталий Бурко [данные изменены по его просьбе].
Негативные отзывы на специализированных площадках в интернете подтверждают слова обратившихся в редакцию ростовчан — все жалобы написаны в 2022 году. В отзывах люди возмущаются текучкой кадров, отсутствием квитков по зарплате, серой заработной платой, наложением неких «липовых штрафов».
По данным hh.ru на февраль 2023 года общая оценка «Белого медведя» составила 2,2 балла. Позитивным моментом проголосовавшие в опросе отметили стабильность компании на рынке. В три балла оценили заработную плату. Всем остальным позициям, в числе которых руководство, условия труда, возможности для отдыха и карьерного роста, проголосовавшие из разных муниципалитетов региона поставили два балла.
Разъяснить ситуацию на заводе «Белый медведь» на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. Требуемого специалиста не оказалось на рабочем месте. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
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