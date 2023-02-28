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В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России

28 февраля 2023, 07:39
Фото: donland.ru
В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России
Предприятия, специализирующиеся на металлообработке и производстве комплектующих для поездов, перенесли в Ростовскую область их новых регионов России, сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Минпром Ростовской области рассказал «РБК» о переносе в Ростовскую область нескольких заводов из новых приграничных территорий РФ. Сообщается, что предприятия уже начали свою работу.

Они специализируются на производстве колесных пар, запчастей и комплектующих для поездов, а также занимаются металлообработкой, изготовлением деталей и узлов для металлургии, энергетики и химической промышленности.

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О каких конкретно заводах и из каких городов идет речь, чиновники не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Ростове набирают полицейских для работы в новых регионах РФ.

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#Виктория Прутковская#Экономика#Новости#Ростовская область
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