Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Минпром Ростовской области рассказал «РБК» о переносе в Ростовскую область нескольких заводов из новых приграничных территорий РФ. Сообщается, что предприятия уже начали свою работу.
Они специализируются на производстве колесных пар, запчастей и комплектующих для поездов, а также занимаются металлообработкой, изготовлением деталей и узлов для металлургии, энергетики и химической промышленности.
О каких конкретно заводах и из каких городов идет речь, чиновники не уточнили.
Ранее сообщалось, что в Ростове набирают полицейских для работы в новых регионах РФ.