«Передача кладбищ в частные руки приведет к монополизации похоронной сферы. В Ростове найдется всего две-три компании, которые располагают требуемой суммой. Они попросту вытеснят малый бизнес, устранят конкуренцию, и мы вернемся к тому, что было десять лет назад», — отмечает руководитель ритуальной компании Юрий Никитин [данные изменены по его просьбе — прим. редакции].

