Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Напомним, что в Ростовской области обсуждается вопрос о возможности создания кладбищ по схеме государственно-частного партнерства. Однако мнения донских парламентариев расходятся.
Подчеркивается, что создание кладбища потребует от 500 миллионов рублей до миллиарда. Муниципалитеты не располагают такими суммами. Некоторые спикеры выдвинули мнение, что требуемые средства должны выделять муниципалитетам власти. Иначе придется привлекать частные инвестиции.
«Передача кладбищ в частные руки приведет к монополизации похоронной сферы. В Ростове найдется всего две-три компании, которые располагают требуемой суммой. Они попросту вытеснят малый бизнес, устранят конкуренцию, и мы вернемся к тому, что было десять лет назад», — отмечает руководитель ритуальной компании Юрий Никитин [данные изменены по его просьбе — прим. редакции].
Собеседник делится мнением, что сейчас люди со скромным бюджетом могут организовать похороны, к примеру, за восемь тысяч рублей. При монополизации бизнеса это будет вряд ли возможно из-за зафиксированных высоких цен.
«Малый бизнес попросту не потянет конкуренцию и уйдет с рынка. В конечном итоге это скажется на потребителях услуги, которым придется платить больше», — полагает Юрий Никитин.
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