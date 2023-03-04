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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Резкое потепление до 15 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 8 марта

4 марта 2023, 04:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе может потеплеть до плюс 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу сложится облачная погода с температурой до плюс семи градусов. Может усилиться ветер до шести метров в секунду. 

В ночь на воскресенье выпадут снег с дождем и похолодает до трех градусов. Днем температура вырастет до восьми градусов и сохранится дождливая погода. 

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В понедельник и вторник будет облачно, средняя температура достигнет восьми градусов. А в среду, 8 марта, она поднимется сразу до 15 градусов.

В четверг станет еще теплее, но начнутся дожди. В пятницу, 10 числа, может похолодать до 8 градусов. 

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня.

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