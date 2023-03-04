Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В субботу сложится облачная погода с температурой до плюс семи градусов. Может усилиться ветер до шести метров в секунду.
В ночь на воскресенье выпадут снег с дождем и похолодает до трех градусов. Днем температура вырастет до восьми градусов и сохранится дождливая погода.
В понедельник и вторник будет облачно, средняя температура достигнет восьми градусов. А в среду, 8 марта, она поднимется сразу до 15 градусов.
В четверг станет еще теплее, но начнутся дожди. В пятницу, 10 числа, может похолодать до 8 градусов.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня.