rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Ростове до 1 августа отремонтируют 5,2 километра тротуаров

4 марта 2023, 13:41
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове до 1 августа отремонтируют 5,2 километра тротуаров
В Ростове потратят более 33 миллионов рублей на ремонт 15 тротуаров, об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В субботу, 4 марта, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на последнем заседании Гордумы было решено выделить более 33 миллионов рублей на ремонт 15 тротуаров. Их общая площадь составляет более 12,7 тысячи квадратных метров, а протяженность — более 5,2 километра.

В настоящий момент город ищет подрядчиков, которые успеют выполнить работы по ремонту тротуаров до 1 августа. Список улиц можно уточнить на портале горадминистрации.

На время ремонта Вавилова в Ростове водители будут ездить по узким и разбитым дорогам
Узнать подробнее

Отдельно глава администрации добавил, что власти выделили средства на пандусы для маломобильных групп населения, а также ремонта до нормативного состояния тротуаров рядом с социально-значимыми объектами и пешеходными переходами. Эти работы собираются выполнить до 20 октября.

Ранее стало известно, что на проект реконструкции Берберовской потратят более 52 миллионов рублей.

Читайте также:
В Ростове на ремонт и строительство дорог потратят 3,1 млрд рублей в 2023 годуВалерий Лимаренко добился дополнительного федерального финансирования на ремонт дорог«Нас закапывают»: грязью затапливает частные дома в Ростове из-за ремонта дороги
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Дорога#Закупки#Ремонт дорог#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове горожан похищают из-за долгов, а водителям автобусов запрещают треники
Вчера, 15:51
«Моя бывшая на метле полетела»: ростовчане гадают, что за НЛО они увидели над городом
Вчера, 17:55
ЧВК «Вагнер» открыла на Северном центр набора бойцов в Ростове
Вчера, 17:44
Куда уехать из Ростова на 8 Марта
Вчера, 15:48
«Положил деньги в сейф»: 80-летний инвалид рассказал, как его обманули в Ростове
Вчера, 18:44
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ЦГБ в Ростове
Вчера, 18:44