Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В субботу, 4 марта, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на последнем заседании Гордумы было решено выделить более 33 миллионов рублей на ремонт 15 тротуаров. Их общая площадь составляет более 12,7 тысячи квадратных метров, а протяженность — более 5,2 километра.
В настоящий момент город ищет подрядчиков, которые успеют выполнить работы по ремонту тротуаров до 1 августа. Список улиц можно уточнить на портале горадминистрации.
Отдельно глава администрации добавил, что власти выделили средства на пандусы для маломобильных групп населения, а также ремонта до нормативного состояния тротуаров рядом с социально-значимыми объектами и пешеходными переходами. Эти работы собираются выполнить до 20 октября.
Ранее стало известно, что на проект реконструкции Берберовской потратят более 52 миллионов рублей.