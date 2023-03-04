В субботу, 4 марта, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на последнем заседании Гордумы было решено выделить более 33 миллионов рублей на ремонт 15 тротуаров. Их общая площадь составляет более 12,7 тысячи квадратных метров, а протяженность — более 5,2 километра.