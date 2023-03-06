Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Ограничения будут действовать с 08.30 9 марта до 08.00 10 числа. Это коснется улиц Верхненольная, Налбандяна, 6-я Линия.
Кроме того, воды не будет на улице 1-я Майская, в том числе в здании 19-следственного комитета РФ на транспорте. В это время пройдут работы в районе улицы Каяни.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР. Он необходим для подачи воды из реки Дон в Донбасс.
Также стало известно, что жесткость воды в донском регионе превысила безопасную норму в 3 раза.