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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Часть Ростова-на-Дону останется без воды утром с 9 марта и по 10 число из-за ремонта

6 марта 2023, 14:52
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Часть Ростова-на-Дону останется без воды утром с 9 марта и по 10 число из-за ремонта
В Ростове-на-Дону в четверг, 9 марта, запланированы отключения воды из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать с 08.30 9 марта до 08.00 10 числа. Это коснется улиц Верхненольная, Налбандяна, 6-я Линия.

Кроме того, воды не будет на улице 1-я Майская, в том числе в здании 19-следственного комитета РФ на транспорте. В это время пройдут работы в районе улицы Каяни. 

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР. Он необходим для подачи воды из реки Дон в Донбасс. 

Также стало известно, что жесткость воды в донском регионе превысила безопасную норму в 3 раза.

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