Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
На всех игроках была камуфляжная одежда, чем они напугали местных жителей. Канал пишет, что ростовчане обратились в спецслужбы.
«Все шестеро играли в страйкбол. А между тем, в мессенджерах распространяли сообщения не выходить из дома», — говорится в публикации.
Отмечается, что игроков увидели на улице 3-я Лазерная, куда они приехали на машине «Лада Ларгус».
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее вооруженное ограбление АЗС в Ростовской области оказалось учениями полиции. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.