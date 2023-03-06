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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Шестерых игроков в страйкбол в камуфляже задержали в Ростове-на-Дону

6 марта 2023, 04:42
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в Щепкинском лесу задержали шесть человек, которые играли в страйкбол, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

На всех игроках была камуфляжная одежда, чем они напугали местных жителей. Канал пишет, что ростовчане обратились в спецслужбы.

«Все шестеро играли в страйкбол. А между тем, в мессенджерах распространяли сообщения не выходить из дома», — говорится в публикации.

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Отмечается, что игроков увидели на улице 3-я Лазерная, куда они приехали на машине «Лада Ларгус».

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее вооруженное ограбление АЗС в Ростовской области оказалось учениями полиции. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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