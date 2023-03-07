Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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На этой неделе в Ростове плановые отключения электричества затронут все районы города. Свет обещают не выключать только на выходных и 8 марта.
Сегодня, 7 марта, без электроэнергии с 09.00 до 17.00 мск останутся жители домов на улицах 10-я линия, 15-25, 16-36, 81; 12-я линия, 1-31, 2-36; Майская, 24-30, 25-43; Советская, 25-33; Заводская, 67-99; 2-я Заводская, 77а, 54-82; 2-й Кирпичный, 6; 3-я Литературная, 51/6; 1-й Самобытный, 1-7, 2-10; 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2; 3-й Самобытный, 1-13, 2-10; 4-й Самобытный, 1-3, 2-4; 5-й Самобытный, 1-13, 2-10; 6-й Самобытный, 1-11, 2-10; 7-й Самобытный, 1-19; Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; 1-я Краснодарская, 43-65, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90-94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/7, 92/4 а, 92/4 б; Прогрессивная, 6-20; Красноармейская, 61/101, 63/90, 35, 43, 45; Города Волос, 20, 22; Газетный, 42/105, 90, 92/85.
В четверг, 9 марта, с 09.00 до 15.00 свечами и фонариками стоит запастись ростовчанам, проживающим по адресам Доломановский, 96-104, 110/55; Нефедова, 58/115; Текучёва, 176-182; Н.Ополчения, 143-151, 186-202; 11-я улица, 33-43, 66-74; Доломановский, 93-109, 94-104, 110/55; Текучёва, 162-182, 91-109; Н. Ополчения, 139-151, 188-202; Нефёдова, 44, 58/115; Гвардейский, 59-61, 72/91.
В этот же день, но с 09.00 до 17.00 мск без света останутся улица 1-я Киргизская, 37-61, 46-76; 2-я Киргизская, 36-46, 51-71; Казахская, 44-60; Уральский, 31-61, 36-66; Ухтомский, 1-69, 2-76а; Хибинский, 1-65, 2-66; Кубанский, 1-69, 2-68; Белорусская, 59-65; Кизитериновская балка, 1-47, 2-50; Комсомольская, 83-87, 86-96; Мартовицкого; Плиева 2-50; Нариманова, 103-117; Фурмановская, 108-118, 109-125; Краснокурсантская, 95-105, 104-116; Ольховский, 2-66, 1-45.
Наконец, в пятницу, 10 марта, электроэнергии не будет по адресам: Проселочная, 19, 21; Тружеников, 11, 13, 23, 70а; Ревкомовская, 126/42; Денисова, 16; Фурмановская, 98-104; Нариманова, 87-101; Краснокурсантская, 83-89, 90-98; Канонерский, 1-37, 2-46; Марксистский, 6-50; Плиева, 1-43, 58-78; 37-я Линия, 12-40, 25-51; 35-я Линия, 21-41; 39-я Линия, 24-54. Терпеть неудобства жильцам этих домов придется с 09.00 до 17.00.
Напомним, в Ростове жители Нахичевани останутся без воды на сутки с 9 марта.