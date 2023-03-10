Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Всего в РФ открыли 42 центра, из них два находятся в Ростове. Один из них расположен на улице Венеры, 11/6, второй — Комарова, 28Е.
«Сюда могут прийти бойцы, которые пойдут вместе с нами защищать свою страну. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — говорится в публикации.
Центры также открыли в Санкт-Петербурге, Пскове, Пензе, Новосибирске, Омске. Они доступны в Нижнем Новгороде, Мурманске и Магнитогорске.
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