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Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону

10 марта 2023, 14:19
Фото: ТГ канал concordgroup_official/
Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону открыли два центра, в которых можно вступить в ЧВК «Вагнер», сообщается в Telegram-канале пресс-службы «Конкорда».

Всего в РФ открыли 42 центра, из них два находятся в Ростове. Один из них расположен на улице Венеры, 11/6, второй — Комарова, 28Е.

«Сюда могут прийти бойцы, которые пойдут вместе с нами защищать свою страну. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — говорится в публикации.

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Центры также открыли в Санкт-Петербурге, Пскове, Пензе, Новосибирске, Омске. Они доступны в Нижнем Новгороде, Мурманске и Магнитогорске.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#СВО#Вагнер
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