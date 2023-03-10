Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
По словам горожан, 29-летний ростовчанин выпал с общего балкона дома. Это произошло в вечернее время, что могли заснять камеры видеонаблюдения. На них видно падение, но человек это или нет, разобрать не получается.
Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется. Выжил ли мужчина, остается неизвестным.
Ранее видео с вылетевшей из окна машины девушкой в Ростовской области появилось в Сети. Сама авария произошла на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского.
До этого в донском регионе мужчина в пальто выпал из окна многоэтажки в сугроб и ушел. О том, как это произошло, читайте по ссылке.