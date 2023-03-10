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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Ростовчане заявили о выпавшем с балкона многоэтажки 29-летнем мужчине

10 марта 2023, 06:44
Фото: Inspiredbymetal at English Wikipedia
В Ростове-на-Дону с балкона многоэтажного дома выпал местный житель, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, 29-летний ростовчанин выпал с общего балкона дома. Это произошло в вечернее время, что могли заснять камеры видеонаблюдения. На них видно падение, но человек это или нет, разобрать не получается.

Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется. Выжил ли мужчина, остается неизвестным.

Видео: vk.com/etorostovnadonu
В Ростовской области мужчина в пальто выпал из окна многоэтажки в сугроб и ушел
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Ранее видео с вылетевшей из окна машины девушкой в Ростовской области появилось в Сети. Сама авария произошла на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского.

До этого в донском регионе мужчина в пальто выпал из окна многоэтажки в сугроб и ушел. О том, как это произошло, читайте по ссылке.

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