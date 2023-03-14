Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Речь идет о запрете дискредитации и клеветы в отношении тех, кто присоединился к СВО. Это касается и добровольцев.
Так, наказание за распространение ложной информации (ч.1 ст. 207.3 УК РФ) увеличили с трех до пяти лет. За повторную дискредитацию, из-за которой были опасные последствия (2 ст. 280.3 УК РФ), увеличили сроки наказания от 5 до 7 лет.
Максимальный же срок лишения свободы достигает 15 лет. Также предусмотрен штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.