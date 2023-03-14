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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:21

До 15 лет колонии грозит распространителям фейков об СВО из Ростовской области

14 марта 2023, 12:03
Фото: 1MI
До 15 колонии грозит распространителям фейков об участниках СВО из Ростовской области
Госдума приняла закон и установила наказание за распространение фейков об участниках спецоперации, в том числе из Ростовской области, говорится на сайте парламента.

Речь идет о запрете дискредитации и клеветы в отношении тех, кто присоединился к СВО. Это касается и добровольцев. 

Так, наказание за распространение ложной информации (ч.1 ст. 207.3 УК РФ) увеличили с трех до пяти лет. За повторную дискредитацию, из-за которой были опасные последствия (2 ст. 280.3 УК РФ), увеличили сроки наказания от 5 до 7 лет. 

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Максимальный же срок лишения свободы достигает 15 лет. Также предусмотрен штраф в размере до пяти миллионов рублей. 

Ранее в Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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