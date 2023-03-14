Так, наказание за распространение ложной информации (ч.1 ст. 207.3 УК РФ) увеличили с трех до пяти лет. За повторную дискредитацию, из-за которой были опасные последствия (2 ст. 280.3 УК РФ), увеличили сроки наказания от 5 до 7 лет.