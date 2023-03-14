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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:43

Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко заявил о кадровых перестановках

14 марта 2023, 07:40
Фото: rostov-gorod.ru
Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко заявил о кадровых перестановках
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о произошедших за последнее время кадровых перестановках, прозвучало на совещании.

Так, главой администрации Пролетарского района стал Михаил Васильев. Логвиненко уточнил, что многие его знают, так как он уже работал в администрации. 

Напомним, что Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт, а затем получил образование юриста. Он уже возглавлял Советский и Октябрьский районы Ростова. 

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Должность главы Пролетарского района стала вакантной после ухода Егора Долматова. Он теперь работает в администрации Таганрога. 

Кроме того, начальником отдела по мобилизационной работе администрации города стал Сергей Фукалов. Ранее он работал в администрации Железнодорожного района. 

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