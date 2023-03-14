Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:43
Так, главой администрации Пролетарского района стал Михаил Васильев. Логвиненко уточнил, что многие его знают, так как он уже работал в администрации.
Напомним, что Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт, а затем получил образование юриста. Он уже возглавлял Советский и Октябрьский районы Ростова.
Должность главы Пролетарского района стала вакантной после ухода Егора Долматова. Он теперь работает в администрации Таганрога.
Кроме того, начальником отдела по мобилизационной работе администрации города стал Сергей Фукалов. Ранее он работал в администрации Железнодорожного района.