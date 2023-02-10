Должность главы Пролетарского района Ростова стала вакантной после отставки Егора Долматова в конце января. Чиновник перешел на работу в администрацию Таганрога. Буквально через два дня после этого он оказался замешан в крупном скандале. Он получил ранение в руку, однако точные обстоятельства произошедшего до сих пор официально не уточнялись.