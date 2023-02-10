Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Должность главы Пролетарского района Ростова, по всей видимости, займет Михаил Васильев. Ранее чиновник уже работал в администрации города, когда ее возглавлял Михаил Чернышев. Васильев был его первым замом по строительству.
Газета «Молот» сообщает, что Алексей Логвиненко уже одобрил назначение чиновника на пост главы района. Однако последнее слово остается за Гордумой.
Известно, что Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт, а затем получил образование юриста. За время госслужбы он успел возглавить Советский и Октябрьский районы Ростова, только после этого став замом главы администрации города.
Должность главы Пролетарского района Ростова стала вакантной после отставки Егора Долматова в конце января. Чиновник перешел на работу в администрацию Таганрога. Буквально через два дня после этого он оказался замешан в крупном скандале. Он получил ранение в руку, однако точные обстоятельства произошедшего до сих пор официально не уточнялись.