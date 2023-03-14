Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Глава управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергей Шпак заявил о снижении количества преступлений в городе в феврале. Сотрудникам полиции удалось задержать 26 преступников ранее, объявленных в розыск. В качестве примера Шпак привел задержание двух организованных преступных групп, совершивших под угрозой применения оружия серию разбойных нападений на микрофинансовые организации города.
Также глава управления МВД доложил о поимке группы преступников, занимавшихся квартирными кражами в Советском районе Ростова. Сумма причиненного ими ущерба составила более четырех миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta рассказывала о нескольких нападениях на офисы микрозаймов в Ростове. Одно из грабителей удалось задержать в середине февраля. Им оказался 39-летний житель Батайска.