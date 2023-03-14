rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Кошмаривших офисы микрозаймов участников двух ОПГ задержали в Ростове в феврале

14 марта 2023, 07:43
Фото: 1MI
Две ОПГ, кошмарившие офисы микрозаймов, задержали в Ростове в феврале
В Ростове смогли задержать участников двух ОПГ, нападавших на микрофинансовые организации, рассказал глава управления МВД города Сергей Шпак.

Глава управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергей Шпак заявил о снижении количества преступлений в городе в феврале. Сотрудникам полиции удалось задержать 26 преступников ранее, объявленных в розыск. В качестве примера Шпак привел задержание двух организованных преступных групп, совершивших под угрозой применения оружия серию разбойных нападений на микрофинансовые организации города.

Офис микрозаймов в Ростове ограбили на 195 тысяч рублей второй раз за месяц
Узнать подробнее

Также глава управления МВД доложил о поимке группы преступников, занимавшихся квартирными кражами в Советском районе Ростова. Сумма причиненного ими ущерба составила более четырех миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta рассказывала о нескольких нападениях на офисы микрозаймов в Ростове. Одно из грабителей удалось задержать в середине февраля. Им оказался 39-летний житель Батайска.

Читайте также:
Кошмарившего офисы микрозаймов грабителя задержали в РостовеВ центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов днем 17 декабряВ Ростове из-за ограбления офиса микрозаймов объявили план «Сирена»
#Алина Заярная#Полиция#Полиция задержала#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
«Недопонимание»: молодежные группировки Ростова объяснили вражду между друг другом
Сегодня, 09:46
«Вы не работаете»: Логвиненко раскритиковал работу главы Советского района Ростова
Сегодня, 09:32
Уголовное дело завели из-за попытки лишить домов жителей поселка в Ростовской области
Сегодня, 09:25
Брошенные машины уберут со всех улиц Ростова до конца марта
Сегодня, 08:59
Полицейские будут следить за камерами во всех школах Ростова
Сегодня, 08:27
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Вчера, 10:30