Глава управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергей Шпак заявил о снижении количества преступлений в городе в феврале. Сотрудникам полиции удалось задержать 26 преступников ранее, объявленных в розыск. В качестве примера Шпак привел задержание двух организованных преступных групп, совершивших под угрозой применения оружия серию разбойных нападений на микрофинансовые организации города.