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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Кошмарившего офисы микрозаймов грабителя задержали в Ростове

17 февраля 2023, 13:16
Фото: 61.мвд.рф
Вооруженный ростовчанин пришел грабить офис, не справился с кассой и ушел

В Ростове задержали жителя Батайска за вооружённые набеги на офисы микрозаймов

В Ростове задержали подозреваемого в нескольких разбойных нападениях на офисы микрозаймов, рассказали в МВД России по Ростовской области.

В Ростове задержан 39-летний житель Батайска. Его подозревают в серии разбойных нападений. Последнее из них было совершенно на ростовский офис микрозаймов. Мужчина пришел туда с оружием под самое закрытие, застав там только одну сотрудницу. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако вскрыть ее не получилось. После этого злоумышленник сбежал.

Через несколько дней его задержали. Выяснилось, что мужчина задолжал крупную сумму денег. Добыть ее он решился грабежом микрофинансовых организаций. Тактика преступника заключалась в выжидании конца рабочего дня офисов, когда там не останется клиентов, после этого он врывался в здания с пневматическим пистолетом в руках.

В центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов днем 17 декабря
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Полицейские подозревают, что всего на счету у мужчины четыре ограбления. Сумма ущерба от них составляет 230 тысяч рублей.

Напомним, в январе сообщалось о вооруженном грабеже одного из офисов микрозаймов в Ростове. Организация на улице Ленина пострадала от злоумышленника два раза в течение одного месяца.

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