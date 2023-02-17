В Ростове задержан 39-летний житель Батайска. Его подозревают в серии разбойных нападений. Последнее из них было совершенно на ростовский офис микрозаймов. Мужчина пришел туда с оружием под самое закрытие, застав там только одну сотрудницу. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако вскрыть ее не получилось. После этого злоумышленник сбежал.