«Мы же не знаем, как, например, хранилась огромная аппетитная рыба. Хранить ее надо в холодильнике. Но, в ожидании своего покупателя, при полном отсутствии контроля, она же могла месяц провисеть в тепле. А это очень опасно. Тоже самое касается и вяленого мяса, которое продают с рук», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.