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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Ростовский врач рассказал, какая продукция на Дону может привести к ботулизму

15 марта 2023, 09:05
Фото: 1MI
Ростовский врач рассказал, какая продукция может привести к ботулизму
Помимо консервов, приготовленных доморощенным способом, возбудитель ботулизма может содержаться в соленой или вяленой рыбе или мясе. Это касается продукции, произведенной кустарным способом или с нарушением норм хранения, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Для максимальной защиты от ботулизма врач рекомендует не покупать с рук опасную продукцию. К ней относится все, что производится в неизвестных условиях кустарным способом. Особенно это касается мяса или рыбы без термической обработки.

«Мы же не знаем, как, например, хранилась огромная аппетитная рыба. Хранить ее надо в холодильнике. Но, в ожидании своего покупателя, при полном отсутствии контроля, она же могла месяц провисеть в тепле. А это очень опасно. Тоже самое касается и вяленого мяса, которое продают с рук», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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По словам собеседника, при нарушении технологии производства или хранения, возбудитель ботулотоксина попадает в массив мяса. Употребление такой пищи приводит к ботулизму.

Подробнее в материале: «Опасные консервы»: ростовский врач рассказал, как избежать ботулизма.

«Опасные консервы»: ростовский врач рассказал, как избежать ботулизма
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