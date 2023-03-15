Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Для максимальной защиты от ботулизма врач рекомендует не покупать с рук опасную продукцию. К ней относится все, что производится в неизвестных условиях кустарным способом. Особенно это касается мяса или рыбы без термической обработки.
«Мы же не знаем, как, например, хранилась огромная аппетитная рыба. Хранить ее надо в холодильнике. Но, в ожидании своего покупателя, при полном отсутствии контроля, она же могла месяц провисеть в тепле. А это очень опасно. Тоже самое касается и вяленого мяса, которое продают с рук», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, при нарушении технологии производства или хранения, возбудитель ботулотоксина попадает в массив мяса. Употребление такой пищи приводит к ботулизму.
Подробнее в материале: «Опасные консервы»: ростовский врач рассказал, как избежать ботулизма.