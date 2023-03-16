Очевидцы сообщили о пожаре на улице Сиверса, в районе дома № 20. В МЧС этот факт подтвердили и заявили, что подразделения уже выехали на место происшествия. По этому адресу находится Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Также в соцсетях горожане писали, что перед пожаром слышали громкий звук, похожий на хлопок.