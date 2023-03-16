Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Очевидцы сообщили о пожаре на улице Сиверса, в районе дома № 20. В МЧС этот факт подтвердили и заявили, что подразделения уже выехали на место происшествия. По этому адресу находится Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Также в соцсетях горожане писали, что перед пожаром слышали громкий звук, похожий на хлопок.
«От взрыва стены дома дрожали», «Была рядом, взрыв был очень сильный», — делятся ростовчане. Многие факт взрыва, наоборот, опровергли: «Работаем напротив, взрыва не слышали!».
Также горожан ужаснул масштаб пожара: «Немало там горит, скажу вам», «Вот это дым, из другого района можно увидеть».
Однако ростовчане призвали друг друга быть спокойней и не поддаваться панике: «Украина разгоняет панику про взрыв, а вы ведетесь. При любом пожаре что-нибудь может хлопнуть, любая ёмкость.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Новочеркасске в пожаре погиб житель многоэтажки.