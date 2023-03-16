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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:13

«Стены дрожали»: ростовчане шокированы пожаром в районе Пограничного управления ФСБ

16 марта 2023, 10:09
Фото: ТГ канал telega_rostov
«Стены дрожали»: ростовчане шокированы пожаром в районе Пограничного управления ФСБ

Очевидцы рассказали о хлопках и пожаре на Сиверса в Ростове 16 марта

Крупный пожар вспыхнул в здании на улице Сиверса, 20 в Ростове, происшествие активно обсуждают в соцсетях горожане.
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Пожар

Очевидцы сообщили о пожаре на улице Сиверса, в районе дома № 20. В МЧС этот факт подтвердили и заявили, что подразделения уже выехали на место происшествия. По этому адресу находится Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Также в соцсетях горожане писали, что перед пожаром слышали громкий звук, похожий на хлопок.

«От взрыва стены дома дрожали», «Была рядом, взрыв был очень сильный», — делятся ростовчане. Многие факт взрыва, наоборот, опровергли: «Работаем напротив, взрыва не слышали!».

Также горожан ужаснул масштаб пожара: «Немало там горит, скажу вам», «Вот это дым, из другого района можно увидеть».

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Однако ростовчане призвали друг друга быть спокойней и не поддаваться панике: «Украина разгоняет панику про взрыв, а вы ведетесь. При любом пожаре что-нибудь может хлопнуть, любая ёмкость.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Новочеркасске в пожаре погиб житель многоэтажки.

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