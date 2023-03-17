Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Рязанской области продолжается следствие в отношении Владимира Арцыбашева. Чиновник долгое время проработал заместителем мэра Ростова. После ухода из мэрии он стал советником вице-губернатора Рязанской области. Там его сейчас подозревают в распиле бюджета во время закупок коммунальной техники.
Однако на очередном заседании, где Арцыбашеву должны были продлить меру пресечения, подозреваемого не было. Рязанское издание «Вид сбоку» сообщает, что чиновник госпитализирован прямо из СИЗО в кардиодиспансер.
Заседание суда все равно состоялось. Меру пресечения, несмотря на состояние здоровья, Арцыбашеву не изменили. Сразу после лечения он снова вернется в СИЗО.
Напомним, правительство Рязанской области оценивает ущерб от действий Арцыбашева и его сообщников в 15 миллионов рублей. Помимо него, подозреваемыми проходят некоторые бизнесмены и представители мэрии.