rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Экс-заместителя сити-менеджера Ростова Арцыбашева экстренно увезли в больницу из СИЗО

17 марта 2023, 11:42
Фото: rostov-gorod.ru
Бывшего заместителя мэра Ростова экстренно увезли в больницу прямо из СИЗО
Экс-заместителя мэра Ростова Владимира Арцыбашева госпитализировали прямо перед заседанием суда, сообщили СМИ.

В Рязанской области продолжается следствие в отношении Владимира Арцыбашева. Чиновник долгое время проработал заместителем мэра Ростова. После ухода из мэрии он стал советником вице-губернатора Рязанской области. Там его сейчас подозревают в распиле бюджета во время закупок коммунальной техники.

Однако на очередном заседании, где Арцыбашеву должны были продлить меру пресечения, подозреваемого не было. Рязанское издание «Вид сбоку» сообщает, что чиновник госпитализирован прямо из СИЗО в кардиодиспансер.

Бывший замглавы администрации Ростова Арцыбашев подал жалобу на арест
Узнать подробнее

Заседание суда все равно состоялось. Меру пресечения, несмотря на состояние здоровья, Арцыбашеву не изменили. Сразу после лечения он снова вернется в СИЗО.

Напомним, правительство Рязанской области оценивает ущерб от действий Арцыбашева и его сообщников в 15 миллионов рублей. Помимо него, подозреваемыми проходят некоторые бизнесмены и представители мэрии.

Читайте также:
Арцыбашев покинет пост замглавы мэра РостоваСтали известны подробности ареста экс-заммэра в Ростове-на-Дону АрцыбашеваВ Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
#Алина Заярная#Суд#Политика#Новости
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го
Сегодня, 08:06
Тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось
Сегодня, 07:27
В Ростовской области к награде представили шахтера, спасшего детей из огня
Сегодня, 09:13
В финансировании ВСУ обвинили 34-летнего уроженца Ростовской области
Сегодня, 06:58
Политолог Сухарь пояснил, почему в Ростовской области не вводят военное положение
Сегодня, 07:54
На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году
Сегодня, 07:23