В Рязанской области продолжается следствие в отношении Владимира Арцыбашева. Чиновник долгое время проработал заместителем мэра Ростова. После ухода из мэрии он стал советником вице-губернатора Рязанской области. Там его сейчас подозревают в распиле бюджета во время закупок коммунальной техники.