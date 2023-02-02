Уже позднее порталы «Интерфакс» и «КП — Рязань» сообщили, что в числе задержанных оказались глава управления благоустройства, его заместители, а также советник бывшего вице-губернатора Рязанской области и бывший замглавы администрации Ростова Владимир Арцыбашев, которого задержали в Ростове-на-Дону.