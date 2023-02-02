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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева

2 февраля 2023, 11:33
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
В Ростове-на-Дону провели операцию по задержанию бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Владимира Арцыбашева, причиной стала информация о возможных махинациях с госзакупками, об этом сообщили рязанские СМИ.

Накануне в среду, 1 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в администрации Рязани провели облаву на сотрудников, связанных со сферой ЖКХ и благоустройства города. Причиной оперативных мероприятий стали возможные махинации с тендерами.

Уже позднее порталы «Интерфакс» и «КП — Рязань» сообщили, что в числе задержанных оказались глава управления благоустройства, его заместители, а также советник бывшего вице-губернатора Рязанской области и бывший замглавы администрации Ростова Владимир Арцыбашев, которого задержали в Ростове-на-Дону.

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Допрос провели в Ростове, однако для расследования дела Арцыбашев будет вынужден вернуться в Рязань. Портал 1Rnd сообщил, что бывшего заместителя главы администрации Ростова подозревают в многомиллионных откатах, полученных в ходе закупки на поставку снегоуборочной техники.

Ранее в Ростовской области выяснили, почему не удается победить коррупцию.

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