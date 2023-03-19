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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:46
В Сети опубликовано видео посещения президента РФ Владимира Путина штаба специальной военной операции в Ростове. Ролик показал телеканал «Россия 24».

На кадрах видно, как президент в сопровождении начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова поднимается по лестнице на второй этаж здания, где проходит совещание.

Затем российский лидер входит в большой зал, где находится множество военных. Первым его встретил там командующий группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин.

Путин провел совещание с участием Герасимова в штабе СВО в Ростове
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Ранее стало известно, что российский президент в ходе своего посещения штаба СВО в Ростове заявил, что готов отвести времени сколько потребуется на заслушивание докладов командующих спецоперацией.

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Путин провел совещание с участием Герасимова в штабе СВО в Ростове
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