Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
На кадрах видно, как президент в сопровождении начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова поднимается по лестнице на второй этаж здания, где проходит совещание.
Затем российский лидер входит в большой зал, где находится множество военных. Первым его встретил там командующий группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин.
Ранее стало известно, что российский президент в ходе своего посещения штаба СВО в Ростове заявил, что готов отвести времени сколько потребуется на заслушивание докладов командующих спецоперацией.