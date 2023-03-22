В Ростовской области будут судить мужчину, подрабатывающего «подставным директором»

Сейчас в отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело, в случае, если вина мужчины будет доказана — ему придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, участвовать в обязательных работах не менее 180 часов или в исправительных работах сроком до двух лет.