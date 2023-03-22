В Ростовской области будут судить мужчину, подрабатывающего «подставным директором»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В ходе проверки компаний-участниц внешнеэкономической деятельности сотрудники таможни обнаружили серьезное нарушение действующего законодательства, а именно использование третьего лица в качестве подставного директора фирмы.
Таможенникам удалось установить, что 42-летний дончанин предоставил свой паспорт, позволив фирме использовать свое имя и сделать себя фиктивным директором. За эту услугу по использованию данных в ЕГРЮЛ дончанин получал 20 тысяч рублей ежемесячно, не имея к фирме никакого отношения.
Сейчас в отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело, в случае, если вина мужчины будет доказана — ему придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, участвовать в обязательных работах не менее 180 часов или в исправительных работах сроком до двух лет.
Ранее в Ростове члены ОПГ заработали на обнале 350 миллионов рублей.