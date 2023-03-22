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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

В Ростовской области будут судить мужчину, подрабатывающего «подставным директором»

22 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить мужчину, подрабатывающего «подставным директором»
В Ростовской области таможенники выявили фирму с подставным директором, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В ходе проверки компаний-участниц внешнеэкономической деятельности сотрудники таможни обнаружили серьезное нарушение действующего законодательства, а именно использование третьего лица в качестве подставного директора фирмы.

Таможенникам удалось установить, что 42-летний дончанин предоставил свой паспорт, позволив фирме использовать свое имя и сделать себя фиктивным директором. За эту услугу по использованию данных в ЕГРЮЛ дончанин получал 20 тысяч рублей ежемесячно, не имея к фирме никакого отношения.

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Сейчас в отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело, в случае, если вина мужчины будет доказана — ему придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, участвовать в обязательных работах не менее 180 часов или в исправительных работах сроком до двух лет.

Ранее в Ростове члены ОПГ заработали на обнале 350 миллионов рублей.

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