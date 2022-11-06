В Ростовской области заведующая детсадом ради денег фиктивно работала логопедом

В Морозовске Ростовской области заведующую детским садом уличили в мошенничестве. Женщина в течение двух лет добавляла себе ставку педагога-логопеда, которым по факту не работала. Пользуясь служебным положением, она незаконно заработала более 90 тысяч рублей.
После предъявленных доказательств суд вынес обвинительный приговор. Женщина получила один год лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года детсады Ростовской области оштрафовали на 4,4 миллиона рублей из-за санитарных нарушений в организации питания, от работы отстранено более 80 человек. В детских садах выявили нарушения в области формирования и соблюдения меню, ведения документации, условий хранения продуктов, а также уборки помещений.