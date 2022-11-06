В Ростовской области заведующая детсадом ради денег фиктивно работала логопедом

Ранее сообщалось, что с начала текущего года детсады Ростовской области оштрафовали на 4,4 миллиона рублей из-за санитарных нарушений в организации питания, от работы отстранено более 80 человек. В детских садах выявили нарушения в области формирования и соблюдения меню, ведения документации, условий хранения продуктов, а также уборки помещений.