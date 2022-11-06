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В Ростовской области заведующая детсадом ради денег фиктивно работала логопедом

6 ноября 12:49
Фото: 1MI

В Ростовской области директора детского сада осудили за мошенничество в ноябре

В Ростовской области за мошенничество осудили заведующую детсадом, сообщает региональная прокуратура.

В Морозовске Ростовской области заведующую детским садом уличили в мошенничестве. Женщина в течение двух лет добавляла себе ставку педагога-логопеда, которым по факту не работала. Пользуясь служебным положением, она незаконно заработала более 90 тысяч рублей.

После предъявленных доказательств суд вынес обвинительный приговор. Женщина получила один год лишения свободы условно.

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Ранее сообщалось, что с начала текущего года детсады Ростовской области оштрафовали на 4,4 миллиона рублей из-за санитарных нарушений в организации питания, от работы отстранено более 80 человек. В детских садах выявили нарушения в области формирования и соблюдения меню, ведения документации, условий хранения продуктов, а также уборки помещений.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Дети
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