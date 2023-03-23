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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Мэрия Таганрога заплатит 100 тысяч рублей после нападения бездомного пса на ребенка

23 марта 2023, 08:53
Фото: 1MI
Властей Таганрога обязали выплатить 100 тысяч рублей мальчику, покусанному собакой
Суд в Таганроге потребовал с мэрии Таганрога 100 тысяч рублей компенсации мальчику, которого покусала бездомная собака, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Прокуратура в Таганроге организовала проверку после жалобы мамы 12-летнего мальчика. Его летом 2022 года рядом со стадионом покусала бездомная собака. Инцидент произошел из-за некомпетентности местных властей, они не приняли необходимых мер по отлову безнадзорных животных.

В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
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Прокуратура потребовала чиновников выплатить ребенку 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд эти требования удовлетворил.

Ранее жители Западного в Ростове пожаловались на огромные своры агрессивных собак. Животные прижились в одном из дворов, так как их регулярно подкармливает местная жительница.

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#Алина Заярная#Происшествие#Дети#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Таганрог
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