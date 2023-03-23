Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Прокуратура в Таганроге организовала проверку после жалобы мамы 12-летнего мальчика. Его летом 2022 года рядом со стадионом покусала бездомная собака. Инцидент произошел из-за некомпетентности местных властей, они не приняли необходимых мер по отлову безнадзорных животных.
Прокуратура потребовала чиновников выплатить ребенку 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд эти требования удовлетворил.
Ранее жители Западного в Ростове пожаловались на огромные своры агрессивных собак. Животные прижились в одном из дворов, так как их регулярно подкармливает местная жительница.