Прокуратура в Таганроге организовала проверку после жалобы мамы 12-летнего мальчика. Его летом 2022 года рядом со стадионом покусала бездомная собака. Инцидент произошел из-за некомпетентности местных властей, они не приняли необходимых мер по отлову безнадзорных животных.