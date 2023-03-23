Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Ростовчане заявили, что им анонсировали текущий ремонт дорожного покрытия на улице Нозадзе. Однако, состояние дороги до сих пор не улучшилось, и водители вынуждены преодолевать огромные ямы с риском повреждения своих автомобилей. Из-за этой ситуации появляются пробки на данном участке.
Горожане просят проводить весовой контроль на мосту через реку Мертвый Донец из-за большого количества фур.
«По мосту продолжают ездить грузовики весом в десятки тонн, которые не соблюдают дистанцию. Сам мост в это время трясется и раскачивается», — жалуются горожане.
В комментариях горожане согласились с наличием проблемы.
«Да, вот не хочется стать такой жертвой, действительно страшно проезжать там», — заявили пользователи.
Ранее ростовчане обвинили застройщиков ЖК в разбитых дорогах на Мечникова.