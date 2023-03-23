Ростовчане заявили, что им анонсировали текущий ремонт дорожного покрытия на улице Нозадзе. Однако, состояние дороги до сих пор не улучшилось, и водители вынуждены преодолевать огромные ямы с риском повреждения своих автомобилей. Из-за этой ситуации появляются пробки на данном участке.