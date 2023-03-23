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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Ростовчане заявили о трясущемся мосте из-за проезда многотонных фур

23 марта 2023, 14:06
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о трясущемся мосту из-за проезда многотонных фур
Жители Ростова-на-Дону опасаются за состояние моста через реку Мертвый Донец из-за проезда многотонных фур, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане заявили, что им анонсировали текущий ремонт дорожного покрытия на улице Нозадзе. Однако, состояние дороги до сих пор не улучшилось, и водители вынуждены преодолевать огромные ямы с риском повреждения своих автомобилей. Из-за этой ситуации появляются пробки на данном участке.

Горожане просят проводить весовой контроль на мосту через реку Мертвый Донец из-за большого количества фур.

Ростовчане обвинили застройщиков ЖК в разбитых дорогах на Мечникова
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«По мосту продолжают ездить грузовики весом в десятки тонн, которые не соблюдают дистанцию. Сам мост в это время трясется и раскачивается», — жалуются горожане.

В комментариях горожане согласились с наличием проблемы.

«Да, вот не хочется стать такой жертвой, действительно страшно проезжать там», — заявили пользователи.

Ранее ростовчане обвинили застройщиков ЖК в разбитых дорогах на Мечникова. 

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