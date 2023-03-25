Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора сообщила 1rnd, что около 20% лифтов на территории Ростовской области превысили установленный срок эксплуатации. По данным службы, число таких подъемников 1276, что составляет пятую часть от общего количества зарегистрированных лифтов в регионе — 6257.
Это касается не только пассажирских, но и грузовых лифтов в жилых домах, офисных зданиях, поликлиниках, предприятиях и других объектах донского региона.
Ранее появилась информация, что только в многоквартирных домах региона в 2023 и 2024 годах заменят 660 лифтов, а за восемь лет это число вырастет до 2,5 тысяч.
Ранее стало известно, что затраты на капремонт донских домов увеличат в 1,6 раза в 2023 году.