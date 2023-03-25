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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:15

Каждый пятый лифт в Ростовской области отработал свой срок службы

25 марта 2023, 07:09
Фото: 1mi
В Ростовской области около 20% лифтов в домах отработали свой срок службы, сообщили в управлении Ростехнадзора.

Пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора сообщила 1rnd, что около 20% лифтов на территории Ростовской области превысили установленный срок эксплуатации. По данным службы, число таких подъемников 1276, что составляет пятую часть от общего количества зарегистрированных лифтов в регионе — 6257.

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Это касается не только пассажирских, но и грузовых лифтов в жилых домах, офисных зданиях, поликлиниках, предприятиях и других объектах донского региона.

Ранее появилась информация, что только в многоквартирных домах региона в 2023 и 2024 годах заменят 660 лифтов, а за восемь лет это число вырастет до 2,5 тысяч.

Ранее стало известно, что затраты на капремонт донских домов увеличат в 1,6 раза в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Лифт
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