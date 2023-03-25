Издания пишут, что на Северном в Ростове 11-летний школьник напал на своего ровесника на детской площадке. Подросток потребовал деньги у пятиклассника, но тот отказался, после чего подросток выстрелил в него из травматического пистолета в спину. Затем ребенок сбежал.