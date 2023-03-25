Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:47
Издания пишут, что на Северном в Ростове 11-летний школьник напал на своего ровесника на детской площадке. Подросток потребовал деньги у пятиклассника, но тот отказался, после чего подросток выстрелил в него из травматического пистолета в спину. Затем ребенок сбежал.
Пластиковый шарик попал в лопатку, и пятиклассник отделался лишь легкой ссадиной. Его мама обратилась с заявлением к правоохранителя.
Изданию «Дон-24» рассказали, что в региональном УМВД, что виновник происшествия был установлен, и его с родителями пригласили для объяснений в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Ранее расстрелявшего знакомого из ружья жителя Ростовской области посадили на 10 лет.