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В Ростове-на-Дону назвали подробности стрельбы подростка по ровеснику

25 марта 2023, 05:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону полиция установила личность мальчика, который выстрелил пластиковым шариком в 11-летнего ребенка на детской площадке, пишут СМИ.

Издания пишут, что на Северном в Ростове 11-летний школьник напал на своего ровесника на детской площадке. Подросток потребовал деньги у пятиклассника, но тот отказался, после чего подросток выстрелил в него из травматического пистолета в спину. Затем ребенок сбежал.

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Пластиковый шарик попал в лопатку, и пятиклассник отделался лишь легкой ссадиной. Его мама обратилась с заявлением к правоохранителя.

Изданию «Дон-24» рассказали, что в региональном УМВД, что виновник происшествия был установлен, и его с родителями пригласили для объяснений в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее расстрелявшего знакомого из ружья жителя Ростовской области посадили на 10 лет.

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