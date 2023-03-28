Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Ростове на проспекте Шолохова отключат холодную воду. Ее не будет в течение суток с 08.30 мск 30 марта до 08.00 мск 31 марта. Запастись кастрюлями и ведрами с водой нужно жильцам домов от №191 до №211, а также № 264, 264/1, 264/2, 266, 266/1, 266/2, 266/3.
В этот же день холодную воду отключат улице Зеленой, 1-29 и на улице Зои Космодемьянской, 47.
Ранее жители домов на улице Капустина в Ростове-на-Дону пожаловались на постоянные отключения электричества по вечерам.