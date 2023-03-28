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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

На Сельмаше в Ростове на сутки отключат холодную воду

28 марта 2023, 11:04
Фото: DFID/cc by 2.0/flickr.com
На Сельмаше в Ростове на сутки отключат холодную воду

В последний четверг марта часть Ростова на сутки останется без воды

В Ростове на проспекте Шолохова отключат холодную воду 30 марта, сообщили в Ростовводоканале.

В Ростове на проспекте Шолохова отключат холодную воду. Ее не будет в течение суток с 08.30 мск 30 марта до 08.00 мск 31 марта. Запастись кастрюлями и ведрами с водой нужно жильцам домов от №191 до №211, а также № 264, 264/1, 264/2, 266, 266/1, 266/2, 266/3.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 27 и по 31 марта
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В этот же день холодную воду отключат улице Зеленой, 1-29 и на улице Зои Космодемьянской, 47.

Ранее жители домов на улице Капустина в Ростове-на-Дону пожаловались на постоянные отключения электричества по вечерам.

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