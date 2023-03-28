В Ростове на проспекте Шолохова отключат холодную воду. Ее не будет в течение суток с 08.30 мск 30 марта до 08.00 мск 31 марта. Запастись кастрюлями и ведрами с водой нужно жильцам домов от №191 до №211, а также № 264, 264/1, 264/2, 266, 266/1, 266/2, 266/3.