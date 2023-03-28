Ростовская область откроет «офисы присутствия» в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте

Максим Папушенко добавил, что регион пытается подойти к вопросу сроков реализации проекта максимально прагматично, чтобы соблюсти интересы и бизнеса, и самого региона. При этом министр отметил важность сотрудничества со странами Африки, на долю которой приходится 17% объемов внешней торговли Ростовской области.