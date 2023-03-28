Ростовская область откроет «офисы присутствия» в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Портал «РБK. Ростов» рассказал, что, согласно докладу министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, регион планирует открыть офисы присутствия на территории Турции, Вьетнама, Индии и Египта. В случае успешных переговоров, пятый офис может появиться в Бахрейне.
В настоящий момент донские власти сформировали дорожную карту по сотрудничеству со странами Азии и Африки, в перспективе регион рассматривает возможность наладить сотрудничество со странами Латинской Америки.
Максим Папушенко добавил, что регион пытается подойти к вопросу сроков реализации проекта максимально прагматично, чтобы соблюсти интересы и бизнеса, и самого региона. При этом министр отметил важность сотрудничества со странами Африки, на долю которой приходится 17% объемов внешней торговли Ростовской области.
К настоящему времени внешнеторговый оборот составил более 15 миллиардов долларов, что на 5,7% больше показателей предыдущего года.
Ранее в числе возможных партнеров министр называл еще и Аргентину.