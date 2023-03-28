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Ростовская область откроет «офисы присутствия» в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте

28 марта 2023, 12:39
Фото: Adam Jones Adam63/cc by sa/wikimedia.org
Ростовская область откроет «офисы присутствия» в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте
Власти Ростовской области собираются открыть «офисы присутствия» в четырех странах, об этом сообщил глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко.

Портал «РБK. Ростов» рассказал, что, согласно докладу министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, регион планирует открыть офисы присутствия на территории Турции, Вьетнама, Индии и Египта. В случае успешных переговоров, пятый офис может появиться в Бахрейне.

В настоящий момент донские власти сформировали дорожную карту по сотрудничеству со странами Азии и Африки, в перспективе регион рассматривает возможность наладить сотрудничество со странами Латинской Америки.

Ростовская область откроет офисы присутствия как минимум в пяти дружественных странах
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Максим Папушенко добавил, что регион пытается подойти к вопросу сроков реализации проекта максимально прагматично, чтобы соблюсти интересы и бизнеса, и самого региона. При этом министр отметил важность сотрудничества со странами Африки, на долю которой приходится 17% объемов внешней торговли Ростовской области.

К настоящему времени внешнеторговый оборот составил более 15 миллиардов долларов, что на 5,7% больше показателей предыдущего года.

Ранее в числе возможных партнеров министр называл еще и Аргентину.

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