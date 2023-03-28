Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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По информации ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове начал рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, его обвиняют в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Других подробностей о преступлении неизвестно.
Следующее заседание по делу состоится 10 апреля. Сообщается, что в прошлом году Трачука якобы дважды привлекали к ответственности за грубые дисциплинарные нарушения.
Ранее ФСБ задержала за шпионаж жителя Ростовской области.