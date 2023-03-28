По информации ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове начал рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, его обвиняют в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Других подробностей о преступлении неизвестно.