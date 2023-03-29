Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Хлопок на нескольких улицах города ростовчане услышали примерно в 12 часов среды. Звук в небе оказался настолько сильным, что сработали сигнализации припаркованных машин.
Горожане рассказали, что у них в квартирах дрожали стекла, но окна остались целы. Зато люди оказались изрядно напуганы.
Официальный комментарий по поводу произошедшего дал глава администрации Батайска Роман Волошин. Он успокоил людей тем, что в городе никаких чрезвычайных происшествий не произошло.
Сити-менеджер добавил, что сейчас устанавливается причина звука. Хлопок, кстати, попал на записи камер уличного видеонаблюдения.
Позже произошедшее объяснил губернатор Василий Голубев и назвал причину.
«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил глава области.
Пользователи в Интернете рассказали, что странный хлопок, похожий на взрыв, слышали практически на всех улицах ЗЖМ, а также на СЖМ и в Батайске. Ростовчане начали перечислять улицы, на которых это произошло, в список попали Зорге, Волнистая, 2-я Краснодарская.
«Взрывную волну буквально физически ощутила и увидела. А потом стало слышно будто много самолетов. До сих пор потряхивает», — рассказала подписчица RostovGazeta.
Также многие говорят о сработавших сигнализациях машин.