Пользователи в Интернете рассказали, что странный хлопок, похожий на взрыв, слышали практически на всех улицах ЗЖМ, а также на СЖМ и в Батайске. Ростовчане начали перечислять улицы, на которых это произошло, в список попали Зорге, Волнистая, 2-я Краснодарская.