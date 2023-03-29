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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:41

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Что известно о мощном хлопке, испугавшем жителей в Ростове-на-Дону днем 29 марта

29 марта 2023, 10:40
Фото: mil.ru
Что известно о звуке взрыва в Ростове-на-Дону днем 29 марта
Жители Ростова-на-Дону днем в среду, 25 марта, услышали звук, похожий на взрыв. Что это могло быть и как отреагировали власти, в материале RostovGazeta.

Последние новости о звуке взрыва в Ростове

Хлопок на нескольких улицах города ростовчане услышали примерно в 12 часов среды. Звук в небе оказался настолько сильным, что сработали сигнализации припаркованных машин.

Горожане рассказали, что у них в квартирах дрожали стекла, но окна остались целы. Зато люди оказались изрядно напуганы.

Комментарии властей о громком звуке

Официальный комментарий по поводу произошедшего дал глава администрации Батайска Роман Волошин. Он успокоил людей тем, что в городе никаких чрезвычайных происшествий не произошло.

Громкий хлопок в Ростове-на-Дону записали уличные камеры днем 29 марта
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Сити-менеджер добавил, что сейчас устанавливается причина звука. Хлопок, кстати, попал на записи камер уличного видеонаблюдения.

Позже произошедшее объяснил губернатор Василий Голубев и назвал причину.

«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил глава области.

Как ростовчане отреагировали на громкий звук

Пользователи в Интернете рассказали, что странный хлопок, похожий на взрыв, слышали практически на всех улицах ЗЖМ, а также на СЖМ и в Батайске. Ростовчане начали перечислять улицы, на которых это произошло, в список попали Зорге, Волнистая, 2-я Краснодарская.

«Взрывную волну буквально физически ощутила и увидела. А потом стало слышно будто много самолетов. До сих пор потряхивает», — рассказала подписчица RostovGazeta.

Также многие говорят о сработавших сигнализациях машин.

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