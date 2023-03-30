Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Украинские националисты вывесили плакаты напротив Киево-Печерской лавры с требованием к монахам уехать из страны. В качестве возможных направлений они указали Москву и Ростов-на-Дону, отметив, что до последнего города будет ближе добираться.
Конфликт между властями и монахами начался после предписания киевских чиновников покинуть представителям УПЦ Московского патриархата древнюю обитель. Это требование активно поддерживают местные националисты и сторонники автономной украинской православной церкви. Монахи Киево-Печерской лавры отказываются выполнять предписание. Наместник монастыря назвал режим президента Зеленского — «сворой», пишет «Рамблер».
Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал РПЦ союзницей России.