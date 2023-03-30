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Украинские власти предложили монахам Киево-Печерской лавры перебраться в Ростов

30 марта 2023, 10:26
Фото: Alina Inosova/cc by sa/wikimedia.org
Украинские власти предложили монахам Киево-Печерской лавры перебраться в Ростов
Власти Украины предложили монахам Киево-Печерской лавры переехать в Ростов-на-Дону, пишут СМИ.

Украинские националисты вывесили плакаты напротив Киево-Печерской лавры с требованием к монахам уехать из страны. В качестве возможных направлений они указали Москву и Ростов-на-Дону, отметив, что до последнего города будет ближе добираться.

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Конфликт между властями и монахами начался после предписания киевских чиновников покинуть представителям УПЦ Московского патриархата древнюю обитель. Это требование активно поддерживают местные националисты и сторонники автономной украинской православной церкви. Монахи Киево-Печерской лавры отказываются выполнять предписание. Наместник монастыря назвал режим президента Зеленского — «сворой», пишет «Рамблер».

Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал РПЦ союзницей России.

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