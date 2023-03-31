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Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:52

Многодетная семья, которая застряла на трассе М-4 «Дон», сообщила об обморожениях

31 марта 2023, 06:50
Фото: 1MI
Многодетная семья, которая застряла на трассе М-4 «Дон», заявила об обморожении
Многодетная семья, которая застряла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 13 часов назад, жалуется на обморожение, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Виктория, ее муж и дети ехали из Белой Калитвы в Ростов, но попали в метель и застряли по дороге. У них закончился бензин, они согреваются как могут, но сил уже почти не осталось. До ближайшей заправки надо идти несколько километров, но сделать это не представляется возможным.

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«Несмотря на все их обращения, пока никто не откликнулся на их просьбы о помощи. Семья надеется, что спасатели наконец-то придут на помощь, прежде чем они окончательно замерзнут», — говорится в публикации.

Напомним, что тысячи автомобилей застряли на трассе М-4 «Дон» из-за выпавшего снега. В данный момент более 200 человек устраняют последствия стихии.

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