Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Виктория, ее муж и дети ехали из Белой Калитвы в Ростов, но попали в метель и застряли по дороге. У них закончился бензин, они согреваются как могут, но сил уже почти не осталось. До ближайшей заправки надо идти несколько километров, но сделать это не представляется возможным.
«Несмотря на все их обращения, пока никто не откликнулся на их просьбы о помощи. Семья надеется, что спасатели наконец-то придут на помощь, прежде чем они окончательно замерзнут», — говорится в публикации.
Напомним, что тысячи автомобилей застряли на трассе М-4 «Дон» из-за выпавшего снега. В данный момент более 200 человек устраняют последствия стихии.