Виктория, ее муж и дети ехали из Белой Калитвы в Ростов, но попали в метель и застряли по дороге. У них закончился бензин, они согреваются как могут, но сил уже почти не осталось. До ближайшей заправки надо идти несколько километров, но сделать это не представляется возможным.