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Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Продукты доставляют оказавшимся в снежном плену водителям в Ростовской области

31 марта 2023, 04:40
Фото: 1mi
В Ростовской области организовали семь маршрутов доставки продуктов для водителей, которые застряли на дороге из-за непогоды, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Напомним, что выпавший снег парализовал движение по трассе М-4 «Дон», из-за чего длина пробок достигала 100 километров. Сейчас протяженность заторов значительно уменьшилась, но полностью транспортные проблемы решить не удалось.

На трассе работает спецтехника, а к ликвидации последствий ЧС привлекли более 200 человек. Для тех, кто нуждается в помощи, организовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания.

Прокуратура прокомментировала вызванную снегопадом ЧС в Ростовской области
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Кроме того, открыли пункты временного размещения, где находятся дети. В нескольких территориях ввели режим чрезвычайной ситуации.

Подробный материал о последствиях стихии читайте по ссылке.

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