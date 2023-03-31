Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Напомним, что выпавший снег парализовал движение по трассе М-4 «Дон», из-за чего длина пробок достигала 100 километров. Сейчас протяженность заторов значительно уменьшилась, но полностью транспортные проблемы решить не удалось.
На трассе работает спецтехника, а к ликвидации последствий ЧС привлекли более 200 человек. Для тех, кто нуждается в помощи, организовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания.
Кроме того, открыли пункты временного размещения, где находятся дети. В нескольких территориях ввели режим чрезвычайной ситуации.
Подробный материал о последствиях стихии читайте по ссылке.