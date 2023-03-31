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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

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Ростовчанина будут судить за фейки об армии и хранение наркотиков

31 марта 2023, 13:27
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя, который распространял фейки о российской армии, сообщили в УСКР по региону.

Местного жителя обвинили в совершении двух преступлений: публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и незаконном приобретении и хранении наркотиков. 

По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый из другой страны распространял в соцсетях фейки об армии. В июле же того же года, он незаконно приобрел и хранил запрещенные вещества.

В 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан
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Обвиняемого задержали, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан.

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