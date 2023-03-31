Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Местного жителя обвинили в совершении двух преступлений: публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и незаконном приобретении и хранении наркотиков.
По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый из другой страны распространял в соцсетях фейки об армии. В июле же того же года, он незаконно приобрел и хранил запрещенные вещества.
Обвиняемого задержали, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан.